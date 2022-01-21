Soğuktan donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor

BOLU (AA) - Bolu'da soğuk hava nedeniyle donmak üzere bulunan sansar tedavi altına alındı.

Paşaköy Mahallesi'nde bir samanlıkta yabani hayvan olduğunu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen görevliler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi nedeniyle donmak üzere olduğunu tespit ettikleri sanları yakalayarak özel veteriner kliniğine götürdü.

Burada ilk muayenesi yapılan hayvana, vücut sıcaklığının çok düşük olduğu belirlenerek serum bağlandı.

Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirecek sansarın yarın sabah başka bir rahatsızlığının olup olmadığının kontrol edileceği öğrenildi.