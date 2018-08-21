Bolu'da Kurban Bayramı Kutlanıyor
Bolu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.
Bolu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.
Bolu İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde düzenlenen programla Bolu Valisi Aydın Baruş, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Bayramlaşmanın ardından davetlilere kavurmalı pilav ikram edildi.
Programa AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, daire amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.