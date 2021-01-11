Bolu'da kaçak yollarla balık avlayan 18 kişiye para cezası
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Bolu'da kaçak yollarla balık avlayan 18 kişiye para cezası

11.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:15
Bolu'da kaçak yollarla balık avlayan 18 kişiye para cezası

Bolu'da kaçak yollarla balık avlayan 18 kişiye 49 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da kaçak yollarla balık avlayan 18 kişiye 49 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve çevrenin korunması amacıyla geçen yıl kent genelinde 732 denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmeliğe muhalefette bulunan 18 kişiye 49 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Avcılıkta kullanılan 2 şişme bot, 3 bin 110 metre misina ağ ve yakalanan 1200 kilogram sazan balığına el koyuldu.

Tüketime uygun olduğu tespit edilen balıklar, evlerinde tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Seben Belediyesine teslim edilirken, ağ ve botlar imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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