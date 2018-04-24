Bolu'da Kaçak Kazı Operasyonu
Bolu'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.
Bolu'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.
Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dörtdivan ilçesi Göynükören köyü yaylasında bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, 6 kişiyi kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalayarak gözaltına alan jandarma ekipleri, şüphelilerin kazı yaparken kullandığı jeneratör, darbeli matkap, kazma, kürek, balyoz, matkap ucu, uzatma kablosu ve 5 litre benzine el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.