Bolu'da, kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı
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Bolu'da, kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı

Bolu'da, kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Mengen ilçesinde haberleşme ve enerji nakil ile elektrik trafo merkezindeki bakır kabloları çaldıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde haberleşme ve enerji nakil ile elektrik trafo merkezindeki bakır kabloları çaldıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Mengen ilçesi Babahızır köyü Değirmenbükü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca haberleşme ve enerji nakil ile bir şirkete ait elektrik trafo merkezindeki bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin de desteğiyle hırsızlık şüphelilerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüphelilerin yaşadıkları eve operasyon düzenleyen ekipler T.T. ve E.T'yi çaldıkları eşya ve kullandıkları otomobille yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen TT. ve E.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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