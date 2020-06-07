Bolu'da, binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı
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Bolu'da, binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı

Bolu'da, binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı Kök boğaz çürüklüğü hastalığı binlerce dönümlük tarım arazisine zarar verdi Bolu'da, yaşanan olumsuz hava koşulları ve azotlu gübreleme sonucunda binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü...

07.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:56

Bolu'da, binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı

Kök boğaz çürüklüğü hastalığı binlerce dönümlük tarım arazisine zarar verdi

BOLU - Bolu'da, yaşanan olumsuz hava koşulları ve azotlu gübreleme sonucunda binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı görülmeye başladı.

Bolu'da, Mayıs ayı başından itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda zirai don meydana geldi. Yaşanan zirai don sonrasında çiftçilerin boğaz doldurma işlemi ve havaları yağışlı devam etmesinden dolayı 15 köy, ova köyleri ve yüksek kesimlerde yetiştirilen arpa, buğday ve hububat ürünlerinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı. Yeteri kadar havalanma yapılmayan, aşırı sulama ve azotlu gübrelemenin yapıldığı seralarda da hastalık belirtileri görüldü. Hastalık nedeni ile binlerce dönümde yetiştirilen sebze fidesi zarar gördü. Hastalığın ortaya çıkmasının ardından gelen şikayetler üzerinde Bolu Ziraat Odası, çiftçilerin ürünlerini kurtarabilmeleri için doğru ilaçlama yapılması konusunda bilgilendirme yaptı.

"Ürünler büyük zarar görmüştür"

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, "Yaşanan hastalık sonucunda ürünlerin büyük zarar gördüğünü söyleyerek, "Bu hastalık yüzünden çiftçimiz biraz zor durumda. Çiftçimiz bu yağmurlardan dolayı buğday, arpada gibi ürünler büyük zarar görmüştür. Son zamanlarda bir don olayı oldu. Tabi inşallah, çiftçilerimiz bu işi toparlayabilir. Bolu'daki yağmurlardan dolayı her sene bu sıkıntımız oluyor. Bolu'da 300 dekar, Seben'de 200 dekar, Mudurnu'da 500 dekar, Göynük'te yine 500 dekara yakın, Kıbrıscık'ta ve Dörtdivan'da var. Bir Yeniçağa ve Mengen'de yok. Diğer bütün ilçelerimizde var" ifadelerini kullandı.

Bolu'da, binlerce dönümlük tarım arazisinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı

Kaynak: İHA

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