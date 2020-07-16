Bolu'da ata tecavüz eden kişiye adli kontrol
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Bolu'da ata tecavüz eden kişiye adli kontrol

Bolu'da ata tecavüz eden kişiye adli kontrolBOLU'da, bir ata tecavüz eden O.K. (56) gözaltına alınırken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

16.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:45

Bolu'da ata tecavüz eden kişiye adli kontrol

BOLU'da, bir ata tecavüz eden O.K. (56) gözaltına alınırken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Ovadüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan vatandaşlar, boş tarlada bir adamın, bir teneke kutunun üzerine çıkarak ata tecavüz ettiğini gördü. Vatandaşlar, hemen cep telefonu ile kayda girdi. O anda ata tecavüz ettiği iddia edilen kişi görüntülendiğini fark etti. Görüntüleri çeken kişiler, durumu polise haber verdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, güvenlik kameralarından ata tecavüz eden kişinin otomobilinin plakasını tespit etti. Ata tecavüz eden kişinin O.K. olduğu belirlendi.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan O.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.K.'nin sorgusunda olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Bolu'da ata tecavüz eden kişiye adli kontrol

Kaynak: DHA

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