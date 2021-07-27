Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (2)

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

AK PARTİ'Lİ AYDIN: DİKTATÖR TAVIRLA HAREKET EDİYORAK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağı açıklamasına tepki gösterdi.

AK PARTİ'Lİ AYDIN: DİKTATÖR TAVIRLA HAREKET EDİYOR

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağı açıklamasına tepki gösterdi. AK Parti'li Aydın, Başkan Özcan'ın diktatör tavırla hareket ettiğini savunarak, "Bolu Köroğlu şehri ancak Köroğlu'nun bir de karşı tarafı var; Bolu Beyi. Bolu Belediye Başkanı, şu an bir Bolu Beyi gibi davranıyor; tamamen diktatör bir tavırla hareket ediyor. Uluslararası hukuku, insan haklarını, vatandaşların Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların haklarını ihlal eden konuşmalar çerçevesinde hareket ediyor. Söylemlerinin hiçbirinin realite olarak bir gerçeği yansıtmadığını aslında tüm vatandaşlar biliyor. Seçilmeden önce de tüm mültecileri özelikle parantez içine alıyorum Suriyelileri Bolu'dan göndereceğini söylemişti. Bir insan gücünün yetmeyeceği şeyleri söylerse sonuç da böyle olur çünkü kendisi hala şunu kavramaktan aciz. Kendisi sadece belediye başkanı. Belediye başkanı olmaktan öte belediye başkanının yetkileri yasalarla belirlenmiş. Dolayısıyla onun haricinde hareket etme kabiliyeti yok. Öyle bir profil içinde böyle bir ruh hali içinde sağlık ve sıhhatle düşünüp Bolu'yu idare etmesi şu an mümkün görünmüyor. Bunu yalnızca biz söylemiyoruz. Kendi partilileri de kendi partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri de kendisinin doğru söylem ve eylemler içinde olmadığını bir kez daha altını çiziyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Fazıl Küçük Ali İhsan Su Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Balotelli Can Bartu Fatih Terim Burak Elmas Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:24:57. #1.14#

title