Boğulma tehlikesi geçiren tatilci kurtarıldı

17.09.2019 19:32

Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Antalya'ya tatile gelen Şehmuz Bayhan, Konyaaltı Plajı'ndan denize girdi. Bayhan, denizde bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Bayhan'ın yardım istemesi üzerine plajdaki cankurtaran Zafer Işık, suya girdi. Bayhan'ı denizden çıkartan ve ilk müdahalesini yapan Işık, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Bayhan, tedaviye alındı.

Bu sırada Işık, dalgaların yükselmesi üzerine denize giren tatilcileri de dikkatli olmaları yönünde uyardı. Işık, üç aydır görev yaptığı sahilde dördüncü defa boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtardığını ve hayat kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ankara'dan tatile gelen Nejdet Yurdakul ise yardım isteyen gencin önce şaka yaptığını sandıklarını ancak boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ettiklerini belirtti.

Ardından cankurtaran Işık'ın suya atladığını gördüğünü ifade eden Yurdakul, "Dalgalar yüksekti ama cankurtarana destek olmak için suya girdim. Birkaç saniye daha geciksek belki de boğulacaktı." dedi.

Kaynak: AA