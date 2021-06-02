Boğulan ikizlerden Sedanur toprağa verildi
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Boğulan ikizlerden Sedanur toprağa verildi

Boğulan ikizlerden Sedanur toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ikiz kardeşi Nisanur ile düştüğü sulama kanalından çıkarılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sedanur Turgut, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ikiz kardeşi Nisanur ile düştüğü sulama kanalından çıkarılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Sedanur Turgut, gözyaşları arasında toprağa verildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Nisanur Turgut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Altaylar ve Bağlar mahalleleri arasından geçen sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalı kenarında oyun oynayan ikiz kız kardeşler Nisanur ve Senanur Turgut, dengelerini yitirip suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler, kanala atlayıp önce Nisanur'u, yaklaşık 150 metre ileride de Sedanur'u çıkardı. Kız kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Küçük Sedanur'un cenazesi, morgdaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Sedanur, burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Nisanur'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - MERSİN

Boğulan ikizlerden Sedanur toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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