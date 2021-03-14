Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
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Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı

14.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:00

BEŞİKTAŞ'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı.

BEŞİKTAŞ'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. Koronavirüs önlemlerinin uygulanmadığı eğlencenin bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlar da camdan basın mensuplarına meyve attı. 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı. 

 OTELDEN AYRILANLAR MENSUPLARINA SALDIRDILüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü. 

EĞLENCE KAMERADA Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.  OTEL MÜŞTERİSİ OLARAK KAYITLARI YAPILMIŞ

Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı. 


- İstanbul
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Ek fotoğraf ve bilgilerle // Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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