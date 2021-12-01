Bodrumspor'da kupa coşkusu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumspor'da kupa coşkusu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Spor
Bodrumspor'da kupa coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig'in formda ekiplerinden Medipol Başakşehir'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenen 2'nci Lig ekibi Bodrumspor, büyük coşku yaşadı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig'in formda ekiplerinden Medipol Başakşehir'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenen 2'nci Lig ekibi Bodrumspor, büyük coşku yaşadı. İstanbul'dan turla dönüp adını tüm Türkiye'ye duyuran yeşil-beyazlılar, resmi sosyal medya sayfasında, dijital bir platformda yayınlanan popüler diziden esinlenilerek bir paylaşım yaptı. Başakşehir'in kuruluş yılına dikkat çekilen paylaşımda, "Oyuncu 2014 Elendi' görseli takipçiler tarafından beğeni topladı.0

TFF 2'nci Lig'de de zirve mücadelesi veren Bodrumspor'da kupa galibiyeti tüm camiayı sevince boğarken, teknik direktör İsmet Taşdemir takımı tebrik etti. Zorlu bir 120 dakikayı geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, "Kupada favori takım diye bir şey olmadığını görüyoruz. Her takım, her takımı elebiliyor. Biz de Süper Lig'in en çıkışta olan ekibini eledik. Bizim için büyük prestij oldu. Ligde de çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Kupa galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Bu maçı geride bırakacağız ve pazar günü evimizde oynayacağımız Hekimoğlu Trabzon müsabakasına odaklanacağız" dedi.


Bodrumspor'da kupa coşkusu

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

 Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

 Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title