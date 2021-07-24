Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
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Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı

Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde sahillerdeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde sahillerdeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Bodrum'da tatilcilerin dönüş hareketliliği başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, dönüşü son güne bırakmak istemeyen çok sayıda tatilci, yollara düştü. Bodrum ile turistik ilçelerin geçiş noktası konumundaki Kıbrıs Şehitleri ve Yokuşbaşı kavşaklarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş yolundaki araç trafiğinin pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

PLAJLAR DOLDUTatilcilerin dönüşü devam ederken, plajlarda ise hala yoğunluk olduğu görüldü. Yatak kapasitesi doluluğunda yüzde 100"lere ulaşılan ilçede, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent ve Bitez sahillerindeki plajlarda tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları denizde su sporları yaparken, otellerde ise canlı müzik ve partiler eşliğinde tatilciler eğlenmeye devam etti.

Kentte bugün hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi.


Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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Bodrum'dan tatil dönüşü yoğunluğu; 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı - Haberler
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