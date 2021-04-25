Bodrum'da triatlon yarışı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da triatlon yarışı düzenlendi

Bodrum'da triatlon yarışı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı triatlon yarışı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı triatlon yarışı gerçekleştirildi. Sporcular, yeşil ile mavinin buluştuğu parkurlarda mücadele etti.

Bodrum'da dünyanın en zor mücadeleleri arasında yer alan triatlon yarışı gerçekleştirildi. Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle "Rekabetin cinsiyeti mi olur?" sloganıyla ilçede ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda 250 sporcu mücadele etti.

Kuvvet ve dayanıklılık gerektiren; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşen triatlon yarışmaları Torba Kaynar mevkisinde denizde yüzme etabı ile başladı. Startı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras verdi. 1.2 kilometre yüzen sporcular daha sonra bisiklete bindi.

Tek şeridi organizasyon için trafiğe kapatılan Bodrum-Milas karayolunda 60 kilometre bisiklet etabını geçen yarışmacılar, 15 kilometrelik koşu etabına geçti. 8 antik Leleg Uygarlığı kentini birbirine bağlayan Leleg Yolu'nun bir bölümünde doğayla iç içe parkurda mücadele eden sporcular, bu zorlu etabı da tamamladı.

Organizasyonun kadınlar ve erkekler genel klasmanında Yakimoviç çifti birinci oldu. Erkekler genel klasmanda Ruso Yakimoviç, kadınlar genel klasmanda ise Sera Sayar Yakimoviç çifti birinciliği göğüsledi. Erkekler genel klasman ikincisi Zülfü Karabulut, üçüncüsü ise Oleg Astanın oldu. Kadınlar genel klasmanda ikinciliği Özge Uzun, üçüncülüğü İpek Öztosun elde etti.

Organizasyon kapsamında 25 Nisan Pazar günü de 10 kilometre koşu, 60 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşunun olduğu duatlon yapılacak. Yarışmaya 100 sporcunun katılacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı
Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı
Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı
Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrum'da triatlon yarışı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 05:16:05. #1.14#

title