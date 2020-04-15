Bodrum'da koronavirüs ile mücadelede yeni temizlik aracı kullanılacak Bodrum Belediyesi, yol yıkama aracının arkasına takılan dezenfektan ile yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele etmeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, yol yıkama aracının arkasına takılan dezenfektan ile yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele etmeye devam ediyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yıkama aracının arkasına takılan dezenfektan modülü ile ilçenin cadde ve sokaklarını temizlemeye başlayacak. Sekiz ton kapasiteli araç Sağlık Bakanlığı onaylı "biyosidal" ürün kullanarak günde 16 saat dezenfekte işlemi gerçekleştirebilecek. Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın sağlığı için virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ve dezenfekte aracıyla cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemine başlanacağını söyledi. Bodrum Belediye Meydanı'nda incelemeleri yapılan araç, Neyzen Tevfik Caddesi'nde ilk dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi. Kaynak: AA