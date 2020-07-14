BMW iX3 online lansmanla tanıtılıyor Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW’nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3’ün dünya prömiyeri online platformda gerçekleştirilecek.

Borusan Otomotiv'in Türkiye Distribütörü olduğu BMW'nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3'ün dünya prömiyeri online platformda gerçekleştirilecek.

Bugün Türkiye saati ile 11: 00'de tanıtılacak markanın en yeni modeliyle ilgili detaylar lansmanın ardından kısa süre içerisinde Carmedya.com'da olacak.

Kaynak: Carmedya.com