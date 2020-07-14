BMW iX3 online lansmanla tanıtılıyor
Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW’nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3’ün dünya prömiyeri online platformda gerçekleştirilecek.
14.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:40
Borusan Otomotiv'in Türkiye Distribütörü olduğu BMW'nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3'ün dünya prömiyeri online platformda gerçekleştirilecek.
Bugün Türkiye saati ile 11: 00'de tanıtılacak markanın en yeni modeliyle ilgili detaylar lansmanın ardından kısa süre içerisinde Carmedya.com'da olacak.
Kaynak: Carmedya.com