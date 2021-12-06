BM Myanmar Koordinatörü, güvenlik güçlerinin sivillere şiddet kullanmasını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Mukim Koordinatörü Ramanathan Balakrishnan, ülkenin en büyük şehirlerinden Yangon'da, güvenlik güçlerinin sivillere yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Balakrishnan, yaptığı yazılı açıklamada, Yangon'un Kyimyindaing kasabasında askeri aracın sivillerin üzerine sürülmesi ve kalabalığın üzerine ateş açılmasından "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diyen Balakrishnan, olayı en şiddetli şekilde kınadığını kaydetti.

Balakrishnan, ifade özgürlüğünün temel insan haklarından olduğunu ve güvenlik güçlerinin eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ayrıca Balakrishnan, orantısız güç kullanan güvenlik güçlerinden hesap sorulmasını istedi.

Görgü tanıkları, askeri aracın göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını söylüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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