BM, İsrail'in Filistin'de işlediği insan hakları ihlallerini soruşturacak komisyonu kurmak için 3 üye atadı
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BM, İsrail'in Filistin'de işlediği insan hakları ihlallerini soruşturacak komisyonu kurmak için 3 üye atadı

BM, İsrail'in Filistin'de işlediği insan hakları ihlallerini soruşturacak komisyonu kurmak için 3 üye atadı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlalleri soruşturmak üzere bir komisyon kurulması için 3 üyenin atandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlalleri soruşturmak üzere bir komisyon kurulması için 3 üyenin atandığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail topraklarında işlenen insan hakları ihlallerini soruşturacağını belirtti.

Komisyona Güney Afrikalı Navi Pillay, Hindistanlı Miloon Kothari ve Avustralyalı Chris Sidoti'nin atandığını aktaran Han, komisyonun "ulusal, etnik ve dini kimliğe dayalı ayrımcılık ve sistematik baskılar dahil (İsrail-Filistin) çatışmasına ilişkin gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çözümsüzlüğün altında yatan tüm temel nedenleri soruşturmakla görevli" olduğunu ifade etti.

BM'nin İsrail ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyon kurulması kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti. İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edilmişti.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler olmuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin kararına göre, komisyonun raporunu 2022 yılının haziran ayında sunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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