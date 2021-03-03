Blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yapan Göztepe'nin "$GOZ Fan Token"ı piyasaya sürülecek
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Blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yapan Göztepe'nin "$GOZ Fan Token"ı piyasaya sürülecek

03.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:11
Blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yapan Göztepe'nin

Blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yapan Göztepe'nin "$GOZ Fan Token"ı, blokzinciri tabanlı taraftar etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'da piyasaya sürülecek.

Blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yapan Göztepe'nin "$GOZ Fan Token"ı, blokzinciri tabanlı taraftar etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'da piyasaya sürülecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "$GOZ Fan Token" lansman tarihi, fiyatı, maksimum arz ve ilk oylamayla ilgili detayların yakında açıklanacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün "Socios.com" platformunda Fan Token çıkaran dördüncü Türk ekibi olacağı, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, AS Roma ve Atletico Madrid'in bu platformda yer aldığı belirtildi.

"$GOZ Fan Token"ın kulübün taraftarlarıyla etkileşim kurma yeteneğini artıracağı ve taraftarların her sezon birden fazla kulüp kararında oy kullanma hakkı, VIP ödülleri ve deneyimleri, özel kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar, yarışmalar ve 'süper taraftar' özelliği dahil olmak üzere çok çeşitli avantajlara erişebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 20:14:32. #1.16#
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