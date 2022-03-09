Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri kesenin ağzını açtı
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Roman Abramovich'in satılığa çıkardığı Chelsea'nin talipleri her geçen gün artıyor. Bitlisli 'Mutki Aşireti'nin liderlerinden iş insanı Muhsin Bayrak'ın rakipleri arasında hayli önemli isimler var. Chelsea için konuşulan paralar dudak uçuklattı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra spor dünyasından ağır yaptırımlar geldi. İngiltere'ye giremeyen Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satılığa çıkardı.
Geçtiğimiz hafta Daily Mirror, Roman Abramovich'in Bitlisli aşiret ağalarından iş insanı Muhsin Bayrak'la Chelsea'nin satışını görüşmek için Türkiye'ye geldiğini iddia etmişti. Muhsin Bayrak, "Görüşmeleri neticelendirmeye yakınız" açıklaması yapmıştı.
ABD'li iş insanı Todd Boehly ve İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss önderliğindenki konsorsiyum, İngiliz devine talip oldu. Amerika Ulusal Beyzbol Ligi ekiplerindenLos Angeles Dodgers'ın hissedarı olan Boehly, 2019'da 2.2 milyar sterlin'lik bir teklifle Chelsea'yi satın almaya çalışmıştı. NTV Spor'un Sky Sports'tan aktardığı habere göre; şimdi de Wyss ile ikinci bir girişim başlattılar.
Financial Times'a göre, ABD'li milyarder Josh Harris de Chelsea için teklif vermeye hazırlanıyor. Harris'in bir başka İngiliz kulübü Crystal Palace'ta da hissesi bulunuyor. Harris ayrıca NBA ekibi Philadelphia 76ers ve NHL ekibi New Jersey Red Devils dahil birçok spor kulübünde de yatırımlara sahip.
ABD'li iş insanı Woody Johnson'ın da teklif vereceği öne sürülürken Johnson şu ana kadar bu haberler hakkında yorum yapmadı. Johnson & Johnson ilaç şirketinin varisi olan ABD'li milyarder, 2017'nin Haziran ayında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşik Krallık büyükelçisi olarak atanmıştı. Johnson ayrıca NFL ekiplerinden New York Jets'in de sahibi.
Sky Sports'a göre, Liverpool'un %11'lik hissesi için 533 milyon sterlin ödeyen ABD'li şirket RedBird Capital Partners'ın da Chelsea ile ilgileniyor.
Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi ekiplerinden Chicago Cubs'ın başkanı Thomas Ricketts'ın da ABD dışında yatırım fırsatları aradığı ve İngiliz deviyle ilgilendiği iddia edildi. Ricketts, 2018'de Milan'ı satın almaya çalışan bir konsorsiyumun parçasıydı.
Chelsea taraftarı olarak bilinen İngiliz milyarder Nick Candy de Chelsea'yi satın almak için bir konsorsiyum oluşturmayı amaçlıyor.
Eski MMA dövüşçüsü Conor McGregor da Chelsea için 1.5 milyar sterlin teklif ettiğini iddia etti. McGregor, Manchester United taraftarı olarak biliniyor.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022