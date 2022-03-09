Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri kesenin ağzını açtı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasından sonra spor dünyasından ağır yaptırımlar geldi. İngiltere'ye giremeyen Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satılığa çıkardı.

TÜRKİYE'YE GELDİ İDDİASI

Geçtiğimiz hafta Daily Mirror, Roman Abramovich'in Bitlisli aşiret ağalarından iş insanı Muhsin Bayrak'la Chelsea'nin satışını görüşmek için Türkiye'ye geldiğini iddia etmişti. Muhsin Bayrak, "Görüşmeleri neticelendirmeye yakınız" açıklaması yapmıştı.

2.2 MİLYAR STERLİNLİK GİRİŞİM

ABD'li iş insanı Todd Boehly ve İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss önderliğindenki konsorsiyum, İngiliz devine talip oldu. Amerika Ulusal Beyzbol Ligi ekiplerindenLos Angeles Dodgers'ın hissedarı olan Boehly, 2019'da 2.2 milyar sterlin'lik bir teklifle Chelsea'yi satın almaya çalışmıştı. NTV Spor'un Sky Sports'tan aktardığı habere göre; şimdi de Wyss ile ikinci bir girişim başlattılar.

CRYSTAL PALACE'TA HİSSESİ VAR

Financial Times'a göre, ABD'li milyarder Josh Harris de Chelsea için teklif vermeye hazırlanıyor. Harris'in bir başka İngiliz kulübü Crystal Palace'ta da hissesi bulunuyor. Harris ayrıca NBA ekibi Philadelphia 76ers ve NHL ekibi New Jersey Red Devils dahil birçok spor kulübünde de yatırımlara sahip.

TRUMP'IN BÜYÜKELÇİSİ

ABD'li iş insanı Woody Johnson'ın da teklif vereceği öne sürülürken Johnson şu ana kadar bu haberler hakkında yorum yapmadı. Johnson & Johnson ilaç şirketinin varisi olan ABD'li milyarder, 2017'nin Haziran ayında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşik Krallık büyükelçisi olarak atanmıştı. Johnson ayrıca NFL ekiplerinden New York Jets'in de sahibi.

LİVERPOOL'UN SAHİPLERİ

Sky Sports'a göre, Liverpool'un %11'lik hissesi için 533 milyon sterlin ödeyen ABD'li şirket RedBird Capital Partners'ın da Chelsea ile ilgileniyor.

BEYZBOL BARONU

Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi ekiplerinden Chicago Cubs'ın başkanı Thomas Ricketts'ın da ABD dışında yatırım fırsatları aradığı ve İngiliz deviyle ilgilendiği iddia edildi. Ricketts, 2018'de Milan'ı satın almaya çalışan bir konsorsiyumun parçasıydı.

KULÜBÜN GERÇEK TARAFTARI MİLYARDER

Chelsea taraftarı olarak bilinen İngiliz milyarder Nick Candy de Chelsea'yi satın almak için bir konsorsiyum oluşturmayı amaçlıyor.

CONOR MCGREGOR'DAN 1.5 MİLYAR

Eski MMA dövüşçüsü Conor McGregor da Chelsea için 1.5 milyar sterlin teklif ettiğini iddia etti. McGregor, Manchester United taraftarı olarak biliniyor.