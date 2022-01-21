Bitlis'te yolu kardan kapanan iki köydeki hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'in Mutki ile Adilcevaz ilçelerinde yolu kardan kapanan iki köydeki hastalar, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Mutki ile Adilcevaz ilçelerinde yolu kardan kapanan iki köydeki hastalar, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyünün Övencik mezrasında yaşayan 62 yaşındaki Takyettin Erdoğan, aniden rahatsızlandı.

Erdoğan'ı hastaneye götürmek isteyen yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince, kepçe ve greyder ile yürütülen yaklaşık 4 saatlik zorlu çalışma sonucu mezranın yolu ulaşıma açıldı.

Erdoğan, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mutki Devlet Hastanesine götürüldü.

Adilcevaz'ın Kavuştuk köyünde ise 82 yaşındaki KOAH ve obezite hastası Kevser Kevser'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Köye giden sağlık ekibi Kevser'i, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesine ulaştırdı.