Bitlis'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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Bitlis'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Bitlis'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

12.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:42
Bitlis'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Bitlis'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluş mücadelesinden kurtuluş mücadelesine kadar bu vatanı bizlere emanet eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti. Korkmaz, "Tarih sahnesinde esareti kendisine zulüm bilen bu millet, 16'ncı devletini Türkiye Cumhuriyeti ile kurmuştur. Yani tarih sahnesinde her zaman devlet olarak var olan bir milletin çocuklarıyız. Son devletimiz Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl dünyanın muhtelif kıtalarında medeniyetin, insanlığın, paylaşmanın ve imanın timsalidir. Bugün ülkemizde 4 milyon Suriyeli kardeşimiz bize vatansızlığın ne demek olduğunu çok net ifade ediyor. Bir insanın vatanı olmazsa; haysiyeti, şerefi, malı ve mevkisi olmuyor. Hepsi vatana bağlıdır. Onun için gerisi teferruattır. Çünkü vatanınız yoksa hiçbir şeyiniz yoktur" dedi.


İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


İstiklal Marşı'nın 99'ncu yıl dönümünü nedeniyle kültür merkezinde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Öte yandan; Ahlat, Güroymak, Tatvan, Hizan ve Adilcevaz ilçelerinde de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Manşet

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