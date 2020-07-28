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Bitlis'te 100 milyon TL'lik buğday hasılatı bekleniyor

Bitlis'te 100 milyon TL'lik buğday hasılatı bekleniyor Bitlis'te 350 bin dekar alanda ekilen buğday hasat edilmeye başlanırken, elde edilen yaklaşık 60 bin ton üründen 100 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

28.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:50

Bitlis'te 100 milyon TL'lik buğday hasılatı bekleniyor

BİTLİS - Bitlis'te 350 bin dekar alanda ekilen buğday hasat edilmeye başlanırken, elde edilen yaklaşık 60 bin ton üründen 100 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

İl genelinde temmuz ayında başlayan buğday hasadı; Ahlat, Adilcevaz, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde yapılmaya devam ediliyor. 100 milyon TL gelir elde edilmesi beklenen buğdayın dane kaybı olmaması için biçerdöverler özenle çalışıyor. Hasat çalışmalarına katılan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sekmen Atıcı, 1 milyon 300 bin dekarlık tarım alanlarından yüzde 30'una yakınına buğday ekildiğini belirterek, "Bugün Adilcevaz ilçesindeki 100 dekarlık alanda hasat çalışması başlattık. İlimizin hasat başlangıç takvimi temmuz ayında başlıyor, ağustos ayının ortalarına kadar devam ediyor. Bitlis ilinin toplam 1 milyon 300 bin dekar tarım alanı bulunmaktadır. Bu tarım alanının yüzde 30'una yakın bir bölümünde buğday ekimi gerçekleştirilmektedir. Buğday üretimimiz yaklaşık 350 bin dekardır. Bu alanda üretilen yaklaşık 60 bin ton buğdaydır. Bu da ilimizin ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 100 milyon TL'dir. Üreticilerimize alan bazlı destekleme olarak buğdayda kilogram başına 10 kuruş destekleme ve ayrıca mazot, gübre destekleri verilmektedir. Sertifikalı tohum üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanma destekleri de ayrıca verilmektedir. Üreticilerimiz 2019 yılının bereketli geçtiğini, 2020 yılının da şu dönemine kadar bereketli geçtiği haberlerini bizlere verdiler. Bizlerde bütün personelimizle birlikte biçerdöver hasadını alanda takip etmeye çalışıyoruz"

Biçerdöverciler Derneği Başkanı Ahmet Eren ise bölgede 80'e yakın biçerdövercinin dernekleri bünyesinde çalıştığını belirterek, "Biçerdöverciler Derneği olarak bünyemizde sadece Batman bölgesinde 80 biçerdövericimiz var. Bir biçerciyiz. Birinci hasat Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin bölgesinde başlıyor. Diyarbakır Silvan'dan sonra Bitlis, Adilcevaz, Ahlat ve Güroymak bölgelerinde devam ediyor. Temmuz ayının 20'sinden sonra Batman, Diyarbakır'daki biçerciler bu bölgeye gelerek Ağrı, Bitlis ve Muş bölgesinde çalışma yapıyorlar. Hasat bu yıl iyidir. Çiftçi üründen gayet memnundur. Saman üretimi de gerçekleştiriliyor. Onun da satışından memnunlar" şeklinde konuştu.

Bitlis'te 100 milyon TL'lik buğday hasılatı bekleniyor

Kaynak: İHA

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