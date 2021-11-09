BİTLİS (İHA) - - Bitlis Kadın Futbol Takımı üst lige çıkmak ter döküyor

BİTLİS - Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Bitlis Kadın Futbol Takımı, üst lige çıkmak amacıyla çalışmalarına ağırlık verdi.

Başkanlığını Bitlisli iş adamı Yasin Can'ın yaptığı Bitlis Kadın Spor Kulübü bünyesinde kurulan kentin tek kadın futbol takımı, Tatvan Şehir Stadyumu'nda idmanlarını sürdürüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde yargıları kırarak bağlı oldukları futbol tutkusuyla kentte bu spora ilginin artmasını sağlayan Bitlis Kadın Futbol Takımı; lise öğrencileri, lise mezunu ve beden eğitimi spor yüksekokulunda eğitimini sürdüren kızlardan oluşuyor. Kadın futbolcular turkuaz-beyaz renkli formasını giyerek sahada antrenörleri eşliğinde haftanın 4 günü idman yapıyor. 22 kişilik kadrosuyla ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen takım, 3. ligde Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmek için sahada ter döküyor.

Kadınların erkeklerden daha iyi futbol oynadıklarını ve imkan verildiği zaman çok daha başarılı olacaklarını söyleyen Kadın Futbol Takımı Antrenörü Abdurrahman Kaçak, "22 kişiyle antrenmanlara çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla kadınları sahaya çekmeye çalışıyoruz. 'Kadınlar yapamaz' diyorlar ama bence erkeklerden daha iyi top oynuyorlar. İmkan verildiği zaman yeşil sahanın tozunu atacaklarına inanıyorum. Türkiye sporda kadınlarda iyi bir konuma geldi. Biz de futbolda da iyi bir konuma gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Kulüp Başkanımız Yasin Can ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle beraber her geçen gün sayıyı arttırarak iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Takımın 3. ligde olduğunu ve üst lige çıkmak için haftanın 4 günü sahada çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Kaçak, "Takımımız şu anda 3. ligde. Pandemiden dolayı maçlar durmuş vaziyette. Ocak gibi maçlarımızı bekliyoruz. Statü değişikliğinden dolayı 2. lige çıkma durumumuz var. Bu yüzden bütün kadınları sahaya bekliyoruz. Bütün önyargıları yıkmak ve sadece 'erkekler oynayabilir' denmesin diye kadınları bu konuda desteğe çağırıyorum. Aileler kızlarını bize göndersinler, biz de burada sahip çıkalım. Doğu bölgesinde inanılmaz bir önyargı var. Kadınların da sahada top oynayabildiklerini kanıtlamaya çalışıyoruz. Amacımız daha çok kadını sahada görmek" şeklinde konuştu.

"Kadınlar da futbol oynayabilir" vurgusu yapan Bitlis Kadın Futbol Takımı oyuncusu Rojbin Çetin, "Bitlis'in Tatvan ilçesinde antrenman yapıyoruz. 3. Lig'de mücadele ediyoruz. Eğer bize yardım ederlerse daha iyi yerlere geleceğimizi umut ediyoruz. Emek verip çalışıyoruz. Gerek hocalarımız sayesinde gerekse arkadaşlarımız ile birlikte antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kadınlar da futbol oynayabilir ve kadınların başaramayacağı hiçbir zorluk yoktur. Erkeklerin oynadığı gibi kadınlar da oynayabilir. İnşallah bundan sonra 2. lige de çıkacağız. Yardımlarınızı bekliyoruz ve çok daha iyi yerlere geleceğimize de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın futboluna olan önyargıyı kırıp ilerlemek istediğini belirten takımın kalecisi İlayda Oran da, "4 yıl spor lisesinin kalesini koruduktan sonra futbol antrenmanlarına başladık. Güzel hedeflerimiz var. Allah'ın izniyle hepsini yapacağız. Haftanın 4 günü idmanlarımıza devam ediyoruz. Buradaki amacımız 2. lige çıkmak ve hepimizin güzel hayalleri var. Kadın futboluna olan önyargıyı tamamen kırarak ilerlemek istiyoruz. Artık bu duruma bir dur demek ve sahaya çıktığımız zaman kendimizi göstermek istiyoruz" dedi.