BIST100 yüzde 0.06 düştü, dolar 7.44 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,093 ve 1,105 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.06 düşüşle 1,099.06 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,093 ve 1,105 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.06 düşüşle 1,099.06 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.95 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 8 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 11.28 basit faizden 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama yüzde 11.28, en yüksek yüzde 11.51 oldu. TCMB'nin Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.15, Salı günü de yüzde 10.77 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4147 lira ve en yüksek 7.4900 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 liraaralığında,euro en düşük 8.8221 lira ve en yüksek 8.8868 lirayı gördükten sonra, 8.84 – 8.85 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5957 lira ve en yüksek 9.7633 lirayı gördükten sonra 9.59 – 9.60 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18004 - 1.19175 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18805 düzeyindeydi.Türkiye genelinde işsizlik, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artışla yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puan artış ile yüzde 15.9'a çıktı.İstihdam edilenlerin sayısı Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişiye, istihdam oranı da 4.0 puanlık azalış ile yüzde 42.4'e geriledi.Bu dönemde, istihdam edilenler; tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3'ü tarım, yüzde 20.0'si sanayi, yüzde 5.8'i inşaat, yüzde 55.0'i dae hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü Haziran döneminde yıllık bazda 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 4.3 puan azalış ile yüzde 49.0'a geriledi.

Kaynak: DHA