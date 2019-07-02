Bisiklet sürücüsünün yoldaki yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Kaza sonrası hem bisikletli hem yaya birbirini suçladı

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halinde olan bisiklet sürücüsü önüne fırlayan yaşlı adama duramayarak çarptı. Hem bisiklet sürücüsü hem de yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken iki taraf da birbirlerini suçladı. Kaza anı bisikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Kadıköy 'de bir bisiklet sürücüsü tramvay raylarının yanından arkadaşıyla birlikte ilerliyordu. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam yaklaşmakta olan bisikletliyi fark etmeyerek kendisini yola attı. Bisiklet sürücüsü önüne çıkan yaşlı adama duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem bisiklet sürücüsü hem de yaşlı adam yere düştüler. Hem yaşlı adam hem de bisikletli, kaza sonrası birbirlerini suçladılar. Daha sonra bisiklet sürücüsü, arkadaşıyla beraber yere düşen yaşlı adamı kaldırmaya çalıştılar. Olaya tanık olan bazı vatandaşlar yaşlı adama yardım etmeye çalışırken bazıları da bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile beraber, bisikletlinin mi yoksa yayanın mı kusurlu olduğu hakkında vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı.

Bisiklet sürücüsü ile yoldaki yaşlı adamın çarpıştığı kaza, bisikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada yola atlayan yaşlı adama çarpıyor ve ikisi de yere düşüyorlar.

Kaynak: İHA