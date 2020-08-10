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Birçok futbol takımının kamp tercihi Afyonkarahisar oldu

- Birçok futbol takımının kamp tercihi Afyonkarahisar oldu Antalyaspor ve Altay, Afyonkarahisar'da kampa başladı Afyonkarahisar'da 70'e yakın takım kamp yapacak Spor turizmi konusunda da kendisini kanıtlayan Afyonkarahisar, bu yıl da Süper Lig ve TFF 1, 2, ve 3.

10.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:04

- Birçok futbol takımının kamp tercihi Afyonkarahisar oldu

Antalyaspor ve Altay, Afyonkarahisar'da kampa başladı

Afyonkarahisar'da 70'e yakın takım kamp yapacak

AFYONKARAHİSAR - Spor turizmi konusunda da kendisini kanıtlayan Afyonkarahisar, bu yıl da Süper Lig ve TFF 1, 2, ve 3. Lig takımlarının kamp için ilk adresi oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Altay kentte kampa girerken, 2 buçuk aylık süre boyunca yaklaşık 70 takımın kamp yapacağı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa giren ilk takımlar Antalyaspor ve Altay oldu. Takımlar kamp süreci boyunca konaklayacakları otelde çiçeklerle karşılandı. Futbolcular ve teknik heyet üyelerinin otele giriş yaparken ateş ölçümleri de yapıldı. Takımların kamplarını organize eden firma sahibi Yakup Hamarat, bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak Korona virüs tedbirleri kapsamında güvenliğin üst seviyede olduğunu kaydederek, kentte çok sayıda Süper Lig, 1.,2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerde mücadele eden yaklaşık 70 takımın kentte kamp yapacağını ifade etti.

"70'e yakın takımı ağırlayacağız"

2016 yılından beri Afyonkarahisar'da Süper Lig, TFF 1, 2, 3. Lig ve BAL ligi takımlarının kamplarını yaptıklarını belirten Hamarat, "Afyonkarahisar'ın çok güzel tesisleri var. Kentte hava koşulları, oteller çok güzel. Bu yıl da ortalama 4 tane Süper Lig takımı, 7 tane 1. lig takımı ve bunun arkasından da 2 ve 3. lig takımları ile birlikte bölgesel amatörlerle birlikte 70'e yakın futbol takımının kampını yapacağız. Bugün Altay geldi arkasından Antalyaspor girecek. Denizlispor, Bandırma, devamında Ankaragücü ile birlikte güzel bir sezona başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Takım kafilelerine her 2 günde bir Kovid-19 testi yapılacak"

Afyonkarahisar'daki otellerin Güvenli Turizm Sertifikasının olduğunu anımsatan ve korona virüs ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını da belirten Hamarat şunları söyledi:

"Çok ciddi şekilde bu konuya otel genel müdürleri, insanlar olsun ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Takımlar yemeklerini ayrı bölümde yiyorlar. Spor kompleksine takımlardan hariç kimseyi almıyoruz. Takım kafilelerine her 2 günde bir korona virüs testi yapılacak. Kendilerine izole ortam oluşturuyoruz. Takımın kaldığı kata, restorana kimseyi almıyoruz. Yurt dışından da takımlar geliyordu. Fakat yurt dışında 14 gün karantina olduğu için bu yıl gelmediler. Kamp ortalama Süper Lig, 1. lig, arkasından 2, ve 3. lig ile BAL beraber yaklaşık 2,5 ay süreyi kapsayacak."

Birçok futbol takımının kamp tercihi Afyonkarahisar oldu

Kaynak: İHA

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