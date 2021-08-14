Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu Elmalı köyünde sel meydana geldi.

Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu-Karlıova kara yolu trafiğe kapandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan bazı kişilerin sel sularının geçtiği dereden balık tutması dikkati çekti.

Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika | Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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