Bingöl'de ticari taksinin çarptığı yaşlı adam öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ticari taksinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, F.S. (22) yönetimindeki 12 T 0103 plakalı ticari taksi, Bingöl-Muş kara yolunun 7. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kurtaran'a (77) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kurtaran'ı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yusuf Kurtaran, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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