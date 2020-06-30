Bingöl'de şiddetli rüzgar hastane bahçesindeki ağacı devirdi Bingöl'de aniden başlayan şiddetli rüzgar sonucu Devlet Hastanesi önünde bulunan bir ağaç devrildi.

Bingöl'de aniden başlayan şiddetli rüzgar sonucu Devlet Hastanesi önünde bulunan bir ağaç devrildi.

Bingöl kent merkezinde aniden başlayan şiddetli rüzgar, Devlet Hastanesi acil servis giriş bahçesinde bulunan büyük bir ağacının devrilmesine neden oldu.

Şans eseri kimsenin bulunmadığı sırada devrilen ağaç, hastane görevlilerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA