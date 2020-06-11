Bingöl'de heyelan yolu kapattı Bingöl'de heyelan yolu kapattı Bingöl'de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Bingöl'de heyelan yolu kapattı

BİNGÖL - Bingöl'de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, heyelan Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Heyelan gelmesiyle birlikte araç yolu trafiğe kapanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yolun açılması için çalışmanın başlatıldığı, kısa süre içinde trafiğe açılmasının planlandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA