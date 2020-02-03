: Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu Açılış Töreni (2)

03.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:26

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım adına çocukları tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı.

Tuzla'daki okulun açılış töreninde, Binali Yıldırım'ın hayat hikayesi ile okulun tanıtım videoları izletildi.

Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım ailesi olarak iftihar günleri olduğunu, geleceğin güneşi olarak gördükleri evlatların irfan yuvasının açılışını yaptıklarını belirten Yıldırım, ara tatilden dönen öğrencilere başarı diledi.

Yıldırım, genç kuşakların istikbale emin adımlarla gitmeleri için böylesine güzel bir eserin eğitim öğretim camiasına, Milli Eğitim Bakanlığına kazandırılmış olmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunun altını çizdi.

Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 17 yılda çok güzel işler yaptıklarına, büyük eserlere imza attıklarına işaret eden Yıldırım, "Dünyanın 10 büyük mega projesinden 7'sini gerçekleştiren ülkeyiz, hükümetiz. O hükümetin bakanlığını yaptım. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki, o eserlerin hiçbiri bugünkü kadar beni duygulandırmadı, bu kadar heyecanlandırmadı. O kadar büyük bir proje olmayabilir ama bunun sonuçları o projeleri fersah fersah geride bırakacak önemli bir iştir." diye konuştu.

Okulun hayata geçirilmesinde ailesinin ve evlatlarının büyük katkısı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bülent, Erkam, Büşra gece gündüz gayret ettiler, çalıştılar. Ama burada bir teşekkürü özellikle de Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarına yapmak istiyorum. Sayın Bakanımızın eğitimde ortaya koyduğu vizyon, yavrularımızın öz güven kazanması ve zihinlerindeki kısıtlamaların kaldırılması, eğitim camiasıyla, öğretmenlerle, öğrencilerle bir amir-memur ilişkisinin ötesinde insani ilişkileri tercih eden yaklaşımı şüphesiz çok büyük bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Okul inşasına KDV muafiyeti

Yıllar içindeki öğrenci, öğretmen, okul, derslik sayılarını karşılaştıran Yıldırım, şöyle devam etti:

"2003'te yaklaşık 13 milyon 500 bin öğrencimiz vardı, ilkokul, ortaöğretim. Bu tabii örgün öğretim. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına geldiğimizde bu sayı geçen yıl 18 milyon 100 bindi, şimdi 19 milyon 960 bin civarında. Derslik sayımız 367 bin 145'ti, şu anda ulaştığımız derslik sayısı 789 bin 424. Öğretmen sayımız 2003'te 552 bin 719, şu anda 1 milyon 153 bin 986. Öğretmen başına öğrenci sayısı ilkokulda 28'di, 18'e düştü. Ortaokulda 18'di, 11'e düştü. Derslik başına öğrenci sayısı ilkokulda 36'dan 24'e, ortaokulda 30'dan 20'ye geriledi. Türkiye gerek derslik başına öğrenci sayısı, gerekse öğretmen başına öğrenci sayısı bakımından uluslararası ölçülere göre tamamdır, tekli eğitim yapabilir. Ancak İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, İzmir gibi yaklaşık 7-8 tane büyük ilimizde henüz öğrencilerin derslik sayıları istediğimiz düzeyde değil. Onun için de buralarda yoğunlaşıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 400 okula ihtiyacımız var. 100 okulun yerleri ayarlanmış vaziyette. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımız, gerekse Valilik olarak il yatırımları bakımından şu anda Milli Eğitim'in İstanbul'da 78 projesi toplam 940 milyon lira tutarlı, il projesi olarak da 49 proje 416 milyon liralık toplamda 1 milyar 355 milyon liralık yatırım devam ediyor. Bu hızla devam edersek birkaç yıl içerisinde İstanbul'da artık her yerde tekli eğitim ve öğretime geçmek mümkün hale gelecek."

Bu kapsamda hayırseverlere çağrıda bulunan Yıldırım, "Okul yaptırdığınız zaman KDV'den muaf oluyorsunuz. Başbakanlığım zamanında yaptığımız bir düzenlemeyle okul inşaatlarında KDV istisnası getirdik. KDV için gelecek yıllarda mahsuplaşma gibi bir meseleyle karşı karşıya kalmayacaksınız. Bütün hayırseverlerimizi, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana gibi yoğun illerimizde okul yapmaya davet ediyorum. Yapacağınız her okul Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olacak. Ülkenin kalkınması için bir tuğla olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, okulun açılış kurdelesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile çocuklar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, protokol ve öğrenciler eşliğinde kesildi.

Konuşmaların ardından Selçuk ve Yıldırım okulun ilk ders zilini çaldı.

Törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Düzce Valisi Zülkif Dağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları, başkonsoloslar, sivil toplum örgütleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu

Binali Yıldırım'ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından babaları adına yaptırılan 10 bin 500 metrekare alana kurulu okulda, 4 derslik anaokulu, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek.

Çocuklara geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlanmaları için gerekli alt yapının sağlandığı okulda, başta müzik olmak üzere sanat ve spor faaliyetleriyle de sosyalleşme imkanı sunulacak.

Kapalı spor salonu 300 metrekare, beden eğitimi salonu 170 metrekare olan okul, teknolojik alt yapısı ve atölyeleri ile öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak.

Okulda, robotik, teknoloji, bilim ve sanat atölyeleri dikkati çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri yer alıyor.

Öğrenciler için özel olarak hazırlanan Teknoloji Sınıfı'nda bilgisayar, mekanik, elektronik bilimleri ve kontrol alanlarında eğitim verilirken, çocuklar temel mühendislik kavramlarıyla burada uygulamalı olarak tanışacaklar.

Okulda, 140 metrekare konferans salonu, 300 kişilik yemekhane, 71 metrekare Robotik Atölyesi, 45 metrekare Fen Laboratuvarı, 42 metrekare Bilim Sanat Atölyesi, 55 metrekare Müzik Atölyesi ve 1.700 kitaplık kütüphane de bulunuyor.

Kaynak: AA

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