Binali Yıldırım Ege Ekonomik Forum'a katıldı (2)

14.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:52

PAKDEMİRLİ: DİKİLİ'DE TARIMA DAYALI OSB KURULACAK

İzmir'de, 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'un öğleden sonraki oturumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün önemine değindi. Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılatta ya birinci ya da ikinci olduğunu, Türkiye'nin ciddi bir performansının bulunduğunu anlatan Pakdemirli, "Birlik ve kooperatifler olarak bunların pazarlamasını yaparsak ürünü çok daha iyi pazarlarız. Birlik ve kooperatifleri devreye almadan bugünü kurtarırız ama önümüzdeki 20 yılı kurtaramayız. Yüzde 60 daha fazla gıda üretmemiz lazım. Bu bizi bir noktada korkutmalı. Tabii ki baktığımızda geçmiş yüzyılda bunun çareleri de bulunmuş. Avrupa'da 250 bin kooperatif ve 5.4 milyon çalışanı var. Fransa'da 15 bin kooperatif var ve 86 milyar dolar ciro yapıyorlar. Bizde de kabaca aynı miktarda kooperatif var ama 1 milyar dolar ciro yapan kooperatif yok. Sayılarını artırmamız lazım. Fransa ölçeğinde 86 milyar dolar ciro varsa Türkiye olarak da o kadar olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA