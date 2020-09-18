Bimder'den Bozkır'daki okullara dezenfektan desteği
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Bimder'den Bozkır'daki okullara dezenfektan desteği

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (Bimder), 14 kırsal mahalle okuluna dezenfektan yardımında bulundu.

Bimder'den Bozkır'daki okullara dezenfektan desteği
18.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:28

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (Bimder), 14 kırsal mahalle okuluna dezenfektan yardımında bulundu.

Bimder, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışma sonrasında ilçeye bağlı 14 kırsal mahalle okuluna pedallı dezenfektan standı ve dezenfektan gönderdi.

Bimder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, yaptığı açıklamada, "Dernek yönetimi olarak okulların eğitime açılmasından önce geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için kırsal mahalle okullarımıza dezenfektan ve dezenfektan standı yardımında bulunduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yakup Çetin
Yakup Çetin
AA Editörü
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