Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi | Billie Eilish'in abisi kimdir?
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Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi | Billie Eilish'in abisi kimdir?

14.10.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:07
Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi | Billie Eilish'in abisi kimdir?

Yaptığı şarkılarla, genç yaşta ünlü olması ve dikkat çekici tarzıyla çok sevilen Billie Eilish hakkında merak ettikleriniz haberimizin detaylarında. Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi...

Billie Eilish son dönemlerde genç yaşta müzik dünyasında fırtınalar estiren isimlerden biri. Peki, Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi hakkında merak edilenler...

BILLIE EILISH KİMDİR?

2001 yılında Los Angeles'da dünyaya gelen Billie Eilish'in gerçek ismi Pirate Baird O'Connell'dır. Ünlü şarkıcı, İskoç kökenli bir ailenin ikinci çocuğudur. Annesi Maggie Baird ve babası Patrick O'Connell, kariyerleri boyunca oyunculuk ve müzikle ilgilenmiştir. Böyle bir ailede yetişen Billie Eilish, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymuştur.

İlk olarak Sofar Sounds'da söylemeye başlayan Eilish, 2016 yılında yayınladığı Ocean Eyes isimli şarkısıyla profesyonel müzik hayatına giriş yapmıştır. Kısa sürede beğeni toplayan bu şarkısıyla ismini de duyurmuştur.

Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi | Billie Eilish'in abisi kimdir?

Genç şarkıcı, vejeteryan beslenme tarzıyla yetiştirilmiş ve hiçbir zaman sigara ve uyuşturucu gibi şeyler kullanmamış… Kliplerinde de görüldüğü üzere, özendirici kötü alışanlıklara yer yok.

Tourette (istemsiz hareketler) Sendromu hastalığına sahip olan şarkıcı, rahatsızlığından kaynaklanan psikolojik durumlar nedeniyle bir dönem depresyonla mücadele etmiştir.

Billie Eilish son olarak James Bond: No Time to Die filmi için yaptığı müzikle de gündeme gelmiştir.

Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi | Billie Eilish'in abisi kimdir?

BILLIE EILISH'İN ABİSİ KİMDİR?

Başarısının sırlarından biri de abi Finneas O'Connell'dır. Billie Eilish'e söz yazarlığı ve şarkılarda kullanılan armoniler konusunda yardımcı olan Finneas O'Connell, aynı zamanda kardeşinin prodüktörlüğünü yapıyor ve çoğu zaman gitarıyla kardeşinin canlı performanslarına eşlik ediyor.

BILLIE EILISH BOYU VE KİLOSU

Boyu 165 olan Billie Eilish'in kilosu 60'dır.

Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi | Billie Eilish'in abisi kimdir?

BILLIE EILISH NEDEN BOL GİYİNİYOR?

Bu soruya pek çok yerde rastlayan Billie, bol kıyafetlerle rahat ettiğini ve vücudunun nesneleştirilmesinden hoşlanmadığını ifade etmiştir.

Billie Eilish kimdir? Billie Eilish yaşı, boyu, kilosu ve sevgilisi | Billie Eilish'in abisi kimdir?

BILLIE EILISH ÖDÜLLERİ

Billie Eilish, 2020 Grammy Ödül töreninde aday gösterildiği "Yılın Albümü", "Yılın Kaydı", "Yılın Şarkısı" ve "En İyi Yeni Sanatçı" kategorilerinde beş ödül almıştır. Ünlü Şarkıcı, beş ödül birden alarak gecenin en çok ödül alan ismi olmuştur.

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