25 Kasım 2021 Perşembe günü Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda Polis Meslek Yüksekokullarımızda verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin en iyi şekilde işlenebilmesi, kullanılacak metot ve yöntemlerin belirlenerek, tüm okullarda verilen eğitimlerin standart hale getirilmesi amacıyla "Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantı; Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Kastamonu Pmyo Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer SÜLÜN, Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün ŞAHİN, Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sedat ÖZCAN, Kırıkkale PMYO Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Evren YOĞURTCU, Rüştü Ünsal PMYO Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Erkan SUBAY, Akademimiz kadrosunda görevli koordinatör öğretim görevlilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

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