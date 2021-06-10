Bilecikli öğrenci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecikli öğrenci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecikli öğrenci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca farklı alanlarda düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden bir öğrenci, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca farklı alanlarda düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden bir öğrenci, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

52 ilden 182 okuldan toplam 383 proje sahibi öğrencilerin katıldığı final yarışmasında Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi, danışmanlığını biyoloji öğretmeni Sevilay Çakır'ın yaptığı ve öğrenci Sena İpçioğlu'nun sosyoloji dalında "Finansal Okuryazarlık" projesi ile yer aldı.

Salgın döneminde lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırıldığı proje, kategorisinde üçüncü seçildi.

Okul müdürü Fadıl Ağdağ, yaptığı açıklamada, lise öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmalarına teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu proje yarışmasının düzenlendiğini belirtti.

Ağdağ, elde ettikleri başarıdan dolayı Sevilay Çakır ve öğrencisi Sena İpçioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Kısmi güneş tutulması başladı
Kısmi güneş tutulması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Veysel Eroğlu Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecikli öğrenci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:40:07. #1.14#

title