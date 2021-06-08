Bilecik'te trafik kazası
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Bilecik'te trafik kazası

Bilecik'te trafik kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden istasyon mahallesine seyir halinde bulunan 11 DA 129 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi TOKİ kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak sulama kanalına devrildi. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmazken, araç çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

"İlk kaza değil"

Söz konusu bölgede onlarca kazanın meydana geldiği bilinirken, bazı vatandaşlar yolda eğim hatası olduğunu ve sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptıklarını, bazı vatandaşlar ise sürücülerin viraja hızlı geldiklerini ve kazanın bu yüzden kaçınılmaz olduğunu savunuyorlar.

Son olarak vatandaşlar, söz konusu bölgede uyarı levhalarının artırılmasını ve onlarca kazanın meydana geldiği kavşakta yol düzenleme çalışması yapılmasını yetkililerden talep ediyorlar. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası
Bilecik'te trafik kazası
Bilecik'te trafik kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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