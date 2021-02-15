Bilecik'te sürdürülen tarım projeleri tanıtıldı
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Bilecik'te sürdürülen tarım projeleri tanıtıldı

15.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:52
Bilecik'te sürdürülen tarım projeleri tanıtıldı

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2020 yılında yapılan çalışmalar ile 2021 yılında devam eden projeler ve planlan projeler tanıtıldı.

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2020 yılında yapılan çalışmalar ile 2021 yılında devam eden projeler ve planlan projeler tanıtıldı.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu'ndaki toplantıya, Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.

Vali Şentürk, gelir getirici ürünlere, projelere ve çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Teşvik edici projelerde üreticimize rehberlik yaparak, yeni ürünlerle hem üreticimizi kalkındıracağız hem de ürünümüzü tanıtmış olacağız. İlimizdeki ürün çeşitliliğini saymakla bitiremiyoruz. Verimli topraklara sahibiz ve üretim potansiyelimiz yüksek, Gelir getirici ürünlere yönelik projeler yapmalıyız. İklim özelliklerine bağlı olarak da tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahibiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş planlan projeler hakkında sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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