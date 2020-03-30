Bilecik'te market ve fırınlara ambalajlı sebze, meyve ve ekmek denetimi Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Korona virüs Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında market ve fırınlara ambalajlı ekmek, sebze ile meyve denetimi yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Korona virüs Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında market ve fırınlara ambalajlı ekmek, sebze ile meyve denetimi yapıldı.

Vatandaşların birçok alanda kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri unlu mamul üretim yerleri ve marketlerde yaptığı denetimlerde ekmek satış şartları, fiyatı, gramajı ve genel temizlik hakkında kontroller yaptı. Kapalı ambalaj içinde satılması zorunlu olan ekmekler hakkında da bilgilendirme yapan ekipler, gerekli uyarılara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Zabıta memurları, market fırın ve birçok gıda ürün satış noktalarında denetimlerin yapılacağı bilgisini verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA