Bilecik'te "Güzel Masa" tanıtım toplantısı

09.08.2019 17:22

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan, vatandaşların istek ve şikayetlerinin hızlı ve kaliteli çözüme kavuşmasının altyapısını oluşturan "Güzel Masa" birimi tanıtıldı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki tanıtımda, amaçlarının halka en iyi hizmeti hızlı şekilde ulaştırmak olduğunu söyledi.

Çalışmalarında iletişim ve koordinasyonun önemli olduğunu dile getiren Şahin, "Deneme süresinde hemen hemen gelen bütün sorunlar 24 saatin altında çözüldü. Müdürlükler arasındaki koordinasyonu güzel sağlayınca çözüm çabuk oldu. Genel anlamda kentin şikayetlerini burada toplamış olacağız ve sorunları hızla çözeceğiz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı da çalışmanın amacı, kapsamı ve teknik yönü ile ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Metin Yaşar ve Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan da katıldı.

Kaynak: AA