Bilecik'te feci kaza: 4 yaralı

10.10.2019 19:23

Bilecik'te otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Vezirhan beldesinden kent merkezine seyir halindeki Murat Okay (31) yönetimindeki 11 AAD 181 plakalı açık kasa kamyonet ile Bilecik'ten Vezirhan istikametine gitmekte olan Ramazan Eroğlu (62) idaresindeki 11 ED 124 plakalı otomobil Gülümbe Rampaları mevkisi 6. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Ramazan Eroğlu ağır yaralanırken, kamyonet şoförü Murat Okay ve araçlarda yolcu olarak bulunan Recep Akman (39) ile Halise Eroğlu (61) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan araç içinde sıkışan sürücüyü Bilecik AFAD ekipleri kurtarırken, kaza yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kaza nedeniyle iki şeritli yol tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılması sonrası yol normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İHA