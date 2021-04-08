Bilecik'te çiftçilere 40 ton yonca tohumu dağıtıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çayır mera ıslahı ve amenajmanı" projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan 40 ton sertifikalı yonca tohumu ile 8 bin dekarlık arazide yeni yonca alanları oluşturulacak.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çayır mera ıslahı ve amenajmanı" projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan 40 ton sertifikalı yonca tohumu ile 8 bin dekarlık arazide yeni yonca alanları oluşturulacak.

Söğüt ilçesinde tohumların üreticilere dağıtımı öncesinde düzenlenen programda konuşan Vali Bilal Şentürk, üretmek ve refah seviyesini artırmak için çalıştıklarını, mera alanlarından da maksimum verim almak amacıyla projeyi yürüttüklerini söyledi.

2 yıl önce "Ceviz Üretimini Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 335 bin aşılı fidanı yaklaşık 3 bin üreticiye dağıtıldığını hatırlatan Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Meraların korunarak sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, köylerde hayvancılığı karlı bir sektör haline getirerek sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirmek. Atıl ve nadasa bırakılan tarım arazilerini yem bitkileri ekilişi ile değerlendirerek, ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Hayvancılıkta devamlılık arz eden maksimum oranda kaliteli kaba yem üretimine vesile olarak ülke nüfusunun dengeli beslenmesi için gerekli olan kaliteli hayvansal ürünün elde edilmesine katkı sağlayacağız. Bölgede tarım ve hayvancılıkta yüksek verim alınması bakımından önemli adımlar atılıyor. Üretimin ve gelir artırıcı çabaların her zaman yanında olacağız. Meralarda ıslahların yapılması hayvancılıktan yeterli verim alınması açısından yararlı olacaktır."

"40 ton sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da yaklaşık 650 çiftçinin projeden faydalanacağını anlatarak, "Dağıtılan tohumların yüzde 40'i bakanlığımız hibeli yüzde 60'ı da çiftçilerimizin katkısı ile temin edildi. Temin edilen 40 ton sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı. Üretici eliyle 8 bin dekarlık arazide yeni yonca alanları oluşturularak, yonca ekiliş alanlarının yüzde 300, yem bitkisi ekiliş alanlarının ise yüzde 25 oranında arttırılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

İl Özel İdaresi, Devlet ve Su İşleri (DSİ) ve köy muhtarlıklarının işbirliğinde 750 bin lira bütçe ile hazırlanan proje kapsamında, il genelinde 146 köyde üretim yapan 650 çiftçiye 40 ton "Sertifikalı yonca tohumu" dağıtılarak, 8 bin dekarlık arazide yeni yonca alanları oluşturulacak.

Programa, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları ile üreticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever