Bilecik'in Yörük köyündeki eski evler turizme kazandırılacak

24.10.2019 09:58

Bilecik'in en eski yerleşim bölgelerinden Günüören köyünün tarihi dokusuyla turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Osmaneli ilçesine bağlı Yörük köyünde son yıllarda yaşanan göçler nedeniyle nüfus 20 haneye kadar düştü.

Selçuklular dönemine dayanan 600-700 yıllık konakları ve muhteşem doğasıyla tatilcilerin ve fotoğrafçıların ilgisini çeken Günüören'in turizme kazandırılması hedefleniyor.

Son yıllardaki çalışmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen kerpiç, taş ve ahşaptan yapılmış 4 konağın da bulunduğu, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklığındaki köyde ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması da amaçlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Marmara Üniversitesinden uzmanlarla arkeoloji alanında Günüören başta olmak üzere ilçenin bazı noktalarında bir süredir çalışma yaptıklarını belirten Şahin, "Bu köyün, tarihi Sufi Yolu (İstanbul Eyüpsultan'dan başlayıp Konya'da sona eren 801 kilometrelik hac yolu) üzerinde olduğu tespit edildi. Bu anlamda çok önemli. Eski ev ve tarihi konakları restore edeceğiz. Tarihi konakların sahiplerinden ricamız şu: Eğer kendileri restore etmek istemiyorlarsa bizimle hareket edebilirler." dedi.

Şahin, bölgeye turist çekebilmek için ilk amaçlarının köyün tarihi dokusunu korumak olduğunu dile getirdi.

Evlerde eskiden kalma eşyaları restore edip yaşayan müzeye dönüştürecekleri tarihi konakta sergileyeceklerini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız iş bulamadığı için göç etti. Onları buraya geri çekeceğiz. Gerekli teşvikleri vereceğiz. Artık köyde ve kentte yaşamak arasında fark kalmadı. Bu anlamda köyü ayağa kaldıracağız ve inanıyorum ki 5 yıl içinde tersine göç olacak. Dışarıda yaşayan Günüören'de doğup büyümüş hemşehrilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. En azından hisselerinin bir bölümünü bizimle paylaşsınlar ve birlikte burayı bir turizm merkezi haline getirelim. Yakın bir gelecekte bu köy çok farklı bir yer haline gelecek."

Belediye Başkanı Şahin, özellikle hafta sonlarında farklı şehirlerden gelen grupların köye hayran kaldığını sözlerine ekledi.

"Bu tür yerlerin de görülmesi çok önemli"

Kocaeli'den köyü gezmek için gelen gruptan Pınar Eroğlu da muhteşem bir tarihi dokuyla karşılaştığını kaydetti.

Günüören'in mutlaka turizme açılması gerektiğini söyleyen Eroğlu, bu bakımdan köyün hak ettiği değeri almasını diledi.

Arda Gür ise Osmaneli Belediyesinin, tarihi ve kültürel anlamdaki güzellikleri gün yüzüne çıkarmaya başladığına dikkati çekerek, "Bilinmeyen tarih diyoruz buna. Bilecik sadece belli başlı yerlerden ibaret değil. Bu tür yerlerin de görülmesi çok önemli. Bu bölgedeki evlerin tarihi dokusu çok eski. Tanıtılırsa herkes bilir. İleride tarih koridoru gibi bir yer olabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA