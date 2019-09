06.09.2019 22:47

Bilecik'in kurtuluş törenleri yapıldı, programa katılımın az olması dikkat çekti

Kutlamalara çoğunlukla protokol üyeleri katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"Bilecik milletimizin maküs talihinin yenildiği yerdir"

"Bilecik'imizin her alanda gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız"

BİLECİK - Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki program ile başlarken, katılımın oldukça az olması ve çoğunlukla protokol üyelerinin katılması dikkati çekti.

Etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı, vali ve belediye başkan yardımcıları, daire amirleri, il ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in, kurtuluş mücadelesindeki yerine değinerek, "Bu şehir 97 yıl önce emperyalist güçlerinin düşman işgali altındaydı. Ancak büyük mücadeleler sonucunda ödenen bedellerle, şehitlerimizle, gazilerimizle bağımsızlık mücadelemizi verdik ve Anadolu'muzu yurt edindik. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen ve tarih yolculuğumuzdaki altın sayfalardan biri olan Bilecik'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu sağlayan bu zafer, esarete mahküm edilmek istenen milletimize, kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hakimiyeti müjdelemiştir. Ayrıca Türk Milletinin maküs talihinin de yenildiği bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Şanlı tarihimizin her bir sayfası, ayrı ayrı kahramanlık ve zaferlerle geleceğimize ışık tutmaktadır. Aziz milletimiz ve eşsiz kahramanlarımız, karşısındaki güç ne olursa olsun hiçbir zaman bu vatandan vazgeçilmeyeceğini ve şanlı bayrağımızın göklerden inmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ispatlamıştır. Osmanlı Devletinin kuruluş toprağı, Türkiye Cumhuriyetinin de Kurtuluş şehri olan Bilecik'imizde bizler, Kurtuluş ruhundan aldığımız güçle, muasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden çalışacağız. Bizler bu anlamda cennet vatan uğruna canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızı her zaman olduğu gibi yine bugün de minnetle anıyoruz. Zaferin mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahramanlarımızı rahmetle hatırlıyor, onların devrimlerinden aldığımız ilhamla yarınlara emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bilecik'imizin her alanda gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız"

Konuşmasının devamında Bilecik'in her alanda gelişmesi için var güçleriyle çalışacaklarını da kaydeden Başkan Şahin, "Bu kutlu günü her yıl daha da coşkuyla kutlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Çünkü bu toprakların kazanımın kolay olmadığını halkımıza hatırlatmak her zaman boynumuzun borcu olacaktır. Bizler bu bilinç ve sorumlulukla şehrimiz için çalışacağız ve halkımız için yeni hizmetleri ortaya koyacağız. Atalarımızdan büyük bedeller karşılığında aldığımız bu toprakları bizler de bizden sonraki nesillere en güzel şekliyle bırakma azminde olacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Program, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Yemişçi tarafından 'Milli Mücadelede Bilecik'in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu' konulu konferansın verilmesi ve il protokolü tarafından eski Bilecik fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

