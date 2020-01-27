Bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Bıçaklı kavga: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

27.01.2020 05:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 05:18
Bıçaklı kavga: 3 yaralı

'un ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 'nde bara girmek isteyen Hakan K, (29) kardeşi Erkan K. (27) ve Yaşar B. (29) ile Emrah Ş. (28) ve kardeşi Gürkan Ş. (23) arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan K. bıçakla kardeşlere saldırdı.

Kavgada Erkan Ş. ve kardeşi Gürkan Ş. her iki bacağından, engel olmak isteyen Yaşar B. de kolundan yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bıçaklı kavga: 3 yaralı
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