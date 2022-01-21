BEYTÜŞŞEBAP'TA EVLER VE ARAÇLAR KAR ALTINDA KAYBOLDU

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle evler ve araçlar, kar altında kayboldu. Bölge halkı, evlerinin çatılarını kardan temizlerken, ilçe merkezinde belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak ve çevresinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde ev ve araçlar kar altında kaldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken, belediye ekipleri de iş makineleriyle caddeleri ve sokakları kardan temizlemek için yoğun mesai yaptı. Kar altında kalan evlerinin çatılarını temizlemeye çalışanlar, yolda yürümekte bile zorlandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı Öze İdare karla mücadele ekipleri de ilçe merkezindeki yolları açmak için çalışmalara destek veriyor. Kar altına kaybolan araçlarının üzerlerini temizleyenler, battaniyeyle de dona karşı korumaya çalıştı.