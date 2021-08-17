Beyşehir'de YKS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

KONYA (AA) Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

KONYA (AA) Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan ilçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, öğrencileri tebrik ederek, başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da öğrencileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından sınavda, Türkiye 831'incisi Mehmet Yıldız, Türkiye 879'uncusu Ayşe Yaren ve Türkiye 2 bin 319'uncusu olan Abdülkadir Külçe, altınla ödüllendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar