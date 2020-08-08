Beyrut'taki protestolarda 142 kişi yaralandı
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Beyrut'taki protestolarda 142 kişi yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 142 kişi yaralandı.

Beyrut'taki protestolarda 142 kişi yaralandı
08.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:06

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 142 kişi yaralandı. Göstericiler Dışişleri Bakanlığına ait binayı bastı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara dökülerek, "Hesap Günü" adı altında gösteri düzenledi. Protestocular, limanda yaşanan patlama nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Mişel Avn olmak üzere tüm yöneticilerin istifasını istedi. Başkentteki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen protestocular parlamento binasına yürümek istedi. Polis, göstericilerin yürüyüşüne engel olmak için bölgeyi beton ve demir bariyerler ile kapatırken, bariyerleri aşmak isteyen eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık vermesi ile protestoda tansiyon yükseldi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, parlamento binası yakınında güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan olaylarda 142 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 110 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği ve diğer 32 yaralanın ise yakındaki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Göstericiler Dışişleri Bakanlığını bastı

Göstericiler, başkentteki Eşrafiya bölgesinde bulunan Dışişleri Bakanlığının binasını bastı. Eylemciler, binanın dışına "Beyrut silahsız bir şehir" yazılı pankart astı. Göstericiler, bina içerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Avn'a ait resimleri ise dışarıya atarak parçaladı.

Öte yandan uzun zamandır ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkedeki ekonomik durum daha da ağırlaştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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