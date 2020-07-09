Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Adana'ya atandı Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Adana Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Adana Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Yaklaşık 1,5 yıldır Beypazarı Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Yurtsever, bir süre önce 2. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

İlçede görev yaptığı süreler içinde halk ile diyalog içinde olan Yurtsever, birçok başarılı operasyona imza atmıştı.

Kaynak: AA